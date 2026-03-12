Sur le toit-terrasse d'une maison de Rocinha, plus grande favela de Rio de Janeiro, des touristes attendent qu'un drone les filme en gros plan. Ce genre de vidéo pour 150 réais (environ 25 euros) cartonne sur les réseaux sociaux.
Des vidéos de drones relancent le débat sur le tourisme dans les favelas de Rio
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro