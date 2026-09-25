L'Inde possède le deuxième réseau routier du monde, qui s'étend sur plus de 6 millions de km. Mais ces routes sont souvent mortelles. Le pays enregistre l'un des taux de mortalité routière les plus importants du monde, avec un décès enregistré toutes les trois minutes. Et le danger vient de partout : chauffeurs ivres, excès de vitesse, routes mal entretenues... De nombreux conducteurs ignorent en outre le code de la route.
Des trajets à haut risque : morts sur les routes en Inde
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