De 6 à 140 tonnes de pesticides, dont certaines substances actives interdites, ont été détectés dans les nuages, selon une étude menée au sommet du puy de Dôme. Ces substances peuvent voyager et se répandre dans des zones éloignées via la pluie ou la neige.
Des tonnes de pesticides présentes dans les nuages: une pollution sans frontière
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro