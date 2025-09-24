 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des tonnes de pesticides présentes dans les nuages: une pollution sans frontière

information fournie par France 24 24/09/2025 à 17:41

De 6 à 140 tonnes de pesticides, dont certaines substances actives interdites, ont été détectés dans les nuages, selon une étude menée au sommet du puy de Dôme. Ces substances peuvent voyager et se répandre dans des zones éloignées via la pluie ou la neige.

