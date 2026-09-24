Ces dernières semaines, des internautes cherchent au travers de leurs publications à ternir les relations franco-ivoiriennes, tantôt en assurant que Paris va offrir à Abidjan sa première ligne de métro, tantôt en affirmant que la France veut humilier la Côte d'Ivoire en lui donnant des tonnes de préservatifs et de protections hygiéniques. Explications.
Des préservatifs français donnés en masse à la Côte d'Ivoire ?
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