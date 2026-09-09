Les pompiers épuisés après une saison des feux particulièrement éprouvante et plusieurs vagues caniculaires attendaient du gouvernement des moyens financiers, matériels et humains. Au premier jour de leur grève mardi, ils sont ressortis du ministère de l'Intérieur "désabusés" et empreints d'un "sentiment de mépris".
Des pompiers grévistes et "désabusés" face au projet de loi censé moderniser le système
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