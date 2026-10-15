Des passionnés d'histoire se sont réunis en Angleterre pour reconstituer la bataille d'Hastings, alors que la tapisserie de Bayeux est exposée à Londres.
Des passionnés d'Histoire reconstituent la bataille d'Hastings
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