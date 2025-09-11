Des véhicules chargés de biens circulent sur une route côtière près de Nousseirat, au centre de la bande de Gaza, des familles fuyant la ville de Gaza suite à un ordre d'évacuation israélien.
Des Palestiniens fuient vers le sud alors qu'Israël ordonne l'évacuation de Gaza-ville
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro