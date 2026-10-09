À l'université de Stanford, des chercheurs ont réussi à faire pousser du tissu cérébral humain dans le cerveau de souris génétiquement modifiées, jusqu'à occuper plus de 90 % de l'espace cortical ainsi libéré. Cette prouesse a été publiée dans la revue "Nature" le 8 octobre. L'objectif : comprendre le développement du cerveau et certaines maladies neurologiques.
Des neurones humains dans le cerveau des souris : une bonne idée ?
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