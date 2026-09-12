Le projet Tribute in Light illumine la ligne d’horizon de New York pour commémorer les victimes des attentats du 11 septembre 2001. Deux faisceaux lumineux éclairent le ciel à l’emplacement où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center avant que deux avions ne les percutent et provoquent leur effondrement.
Des lumières illuminent le ciel de New York pour commémorer les attentats du 11-Septembre
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