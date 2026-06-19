Des voitures circulent sur le pont de Qasmiyeh, reliant le Liban au Sud-liban. Des frappes israéliennes dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud du Liban ont fait au moins 18 morts et 33 blessés, selon les autorités libanaises, malgré la conclusion du protocole irano-américain qui prévoit une cessation des hostilités sur tous les fronts. IMAGES
Des Libanais traversent un pont stratégique pour fuir le sud du pays
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