Des IA ont-elles créé un langage secret pour communiquer entre elles ?

information fournie par France 24 11/12/2025 à 23:07

Alors que le magazine américain “Time” vient de désigner “les architectes de l’IA” comme personnalité de l’année, la révolution de l’intelligence artificielle fait parfois peur sur les réseaux sociaux. Depuis quelques jours, une vidéo virale prétend montrer des téléphones en train de comploter contre nous dans une langue incompréhensible. En réalité, il s'agit d'un montage basé sur une technologie visant à améliorer l'efficacité des interactions entre agents conversationnels utilisant l'IA.

IA: Intelligence artificielle

