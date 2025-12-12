 Aller au contenu principal
Des cargos à voile pour remplacer les géants des mers à moteur

information fournie par France 24 12/12/2025 à 16:32

Artemis, cargo à voile de 81 mètres, transporte mille tonnes de marchandises tout en fonctionnant à 95 % grâce au vent. Avec ses 2 200 m² de voiles automatiques, il traverse l'Atlantique en vingt jours et émet quinze fois moins de CO2 qu’un cargo classique. Une alternative un peu plus lente, mais bien plus propre. Certains utilisent aussi des voiles rigides pour transporter la fusée Ariane. D'autres, comme le navigateur François Gabart, participent à la conception d'un nouveau voilier-cargo de 67 mètres. Partout, le vent, gratuit et illimité, revient dans l’innovation maritime. Reportage de nos confrères de France 2.

Environnement

