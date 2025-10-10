 Aller au contenu principal
Des camions d'aide vides quittent Khan Younès après le cessez-le-feu

information fournie par AFP Video 10/10/2025 à 15:20

Des camions vides appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM) partent du centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, en direction du point de passage de Kerem Shalom pour récupérer de l'aide alors que le gouvernement israélien déclare avoir approuvé un cessez-le-feu avec le Hamas. IMAGES

Proche orient
