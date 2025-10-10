Des camions vides appartenant au Programme alimentaire mondial (PAM) partent du centre de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, en direction du point de passage de Kerem Shalom pour récupérer de l'aide alors que le gouvernement israélien déclare avoir approuvé un cessez-le-feu avec le Hamas. IMAGES
Des camions d'aide vides quittent Khan Younès après le cessez-le-feu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro