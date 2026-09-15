Des employés de la SNCF travaillent sur les opérations de relevage du TER qui avait déraillé vendredi soir entre Rouen et Caen et avait fait 44 blessés.
Déraillement d'un TER en Normandie: début des opérations de relevage du train
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