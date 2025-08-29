Ce fut l'été de tous les records. Certains chercheurs en intelligence artificielle (IA) se sont vu proposer des contrats allant jusqu’à 300 millions de dollars sur quatre ans. Pourtant, derrière l’excitation, une inquiétude grandit. Sam Altman, le père de ChatGPT, l’admet lui-même : "Oui, nous sommes probablement dans une bulle." Et si, comme on l'a vu à la conférence Indaba, c'était l'occasion de mettre en avant ce qui est vraiment important (recherche médicale, énergie, agriculture...) ?
Depuis le Bénin et le Togo, ces chercheuses travaillent sur une IA plus utile que ChatGPT
