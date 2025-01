Denis Olivennes : "En France, 6 personnes sur 10 ne travaillent pas !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 21/01/2025 à 14:05

Alors que la réforme des retraites est de nouveau au centre des débats, avec la consultation par le Premier Ministre des partenaires sociaux la semaine dernière, notre invité Denis Olivennes, président d'Editis et auteur de "La France doit travailler plus..." (Albin Michel), nous explique pourquoi, selon lui, les Français ne travaillent pas assez et sont mal rémunérés. Ecorama du 21 janvier 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com