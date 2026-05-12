Un premier cas positif à l'hantavirus a été enregistré lundi en France. Depuis la découverte d'un foyer d'infection sur un bateau de croisière début avril, trois personnes sont mortes. Impossible évidemment de ne pas penser au début de l'épidémie de Covid-19. Mais les experts l'assurent : l'hantavirus n'est "pas un nouveau Covid".
Décryptage : faut-il craindre une épidémie d'hantavirus ?
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