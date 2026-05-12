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Décryptage : faut-il craindre une épidémie d'hantavirus ?

information fournie par AFP Video 12/05/2026 à 15:56

Un premier cas positif à l'hantavirus a été enregistré lundi en France. Depuis la découverte d'un foyer d'infection sur un bateau de croisière début avril, trois personnes sont mortes. Impossible évidemment de ne pas penser au début de l'épidémie de Covid-19. Mais les experts l'assurent : l'hantavirus n'est "pas un nouveau Covid".

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1 commentaire

  • 16:28

    Le danger vient des USA qui vont certainement développer un foyer du fait des croyances de leur ministre de la santé

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