Déconfinement : comment les français vont-ils dépenser les 55 milliards épargnés ?

Ecorama : Désintoxez-moi • 28/04/2020 à 15:10

Plus que 2 semaines avant la sortie du confinement ! Selon l'OFCE, 55 milliards d'euros auront été épargné de manière "forcée" pendant ces 2 mois. Les ménages vont-ils pour autant se ruer dans les commerces et consommer ? L'analyse de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 28 avril 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com