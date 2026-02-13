 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décollage imminent de Sophie Adenot dans l'espace, une première pour une Française depuis 25 ans

information fournie par France 24 13/02/2026 à 08:36

Après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001, Sophie Adenot s'apprête à écrire l’histoire. Elle deviendra la deuxième Française à s’envoler dans l'espace, direction la Station spatiale internationale (ISS) avec deux astronautes américains et un cosmonaute russe. Le décollage est prévu vendredi à 11 h 15.

Vidéos les + vues

1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
3

Grèce: l'île de Milos et les Cyclades emportées par la fièvre du béton

information fournie par AFP Video 12 févr.
4

Tempête Nils: Enedis annonce mobiliser 3.000 personnes pour rétablir l'électricité

information fournie par AFP Video 12 févr.
5

Yémen, le conflit oublié : Saoudiens et Émiratis face à face

information fournie par France 24 12 févr.
6

Canada : la ville de Tumbler Ridge sous le choc après une tuerie dans un collège

information fournie par AFP Video 12 févr.
7

Hommage aux victimes de la tuerie dans une ville canadienne en deuil

information fournie par AFP 12 févr.
8

Financement des retraites : un trou encore plus profond que prévu ?

information fournie par Ecorama 12 févr.
3
1

La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie en Espagne, un mort au Portugal

information fournie par AFP 05 févr.
1
2

Emmanuel Macron inaugure le salon "Wine Paris"

information fournie par AFP Video 09 févr.
3

Des CRS jugés pour violences sur des gilets jaunes contraints d'enlever leur uniforme

information fournie par AFP Video 09 févr.
1
4

Gérald Darmanin en visite à la cour d'appel d'Aix-en-Provence

information fournie par AFP Video 09 févr.
5

Japon: Takaichi promet un "important changement de politique" après son succès électoral

information fournie par AFP 09 févr.
17
6

Le procès en appel de l'enseignante d'Evaëlle pour harcèlement sur mineur s'est ouvert

information fournie par AFP 09 févr.
7

Manifestation à Melbourne contre la visite du président israélien en Australie

information fournie par AFP Video 09 févr.
8

Emmanuel Macron déambule au salon dédie au vin "Wine Paris"

information fournie par AFP Video 09 févr.
1
1

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
2

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
3

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
4

Jerome Powell, le seul qui résiste à Trump ?

information fournie par Ecorama 16 janv.
5
5

Groenland : comment riposter aux nouveaux droits de douane de Trump sur la France ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
1
6

Top 5 IA du 16/01/2026

information fournie par Libertify 17 janv.
7

Rising Stone s'introduit sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama 09 févr.
8

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank