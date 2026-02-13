Après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001, Sophie Adenot s'apprête à écrire l’histoire. Elle deviendra la deuxième Française à s’envoler dans l'espace, direction la Station spatiale internationale (ISS) avec deux astronautes américains et un cosmonaute russe. Le décollage est prévu vendredi à 11 h 15.
Décollage imminent de Sophie Adenot dans l'espace, une première pour une Française depuis 25 ans
