La Cour suprême des Etats-Unis a estimé vendredi 20 février qu'une bonne part des droits de douane imposés par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche était illégale, mettant à bas un pilier essentiel de son programme économique.
Décision de la Cour Suprême sur les droits de douane : Qu'en pensent les entreprises américaines ?
