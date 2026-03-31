Valoriser ses flexibilités avec les services au réseau électrique

Les flexibilités énergétiques représentent un potentiel encore largement sous‑exploité par les entreprises. Avec Romain Labat, Directeur Smart Grids & Innovation chez Alpiq France , on explore comment transformer ces leviers en valeur, en participant aux services rendus au réseau tout en générant de nouveaux revenus.
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