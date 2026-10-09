D'épais panaches de fumée s'élèvent dans le ciel au-dessus de Sanaa, la capitale yéménite tenue par les Houthis, à la suite d'une frappe aérienne sur la ville, alors que les combats s'intensifient entre les combattants houthis et les forces gouvernementales yéménites soutenues par l'Arabie saoudite. IMAGES
De la fumée au-dessus de la capitale yéménite tenue par les Houthis après une frappe
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