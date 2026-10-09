Cette semaine, nous recevons David Clarinval, Vice-premier ministre et ministre belge de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture. Il commente la position de son pays en termes de concurrence commerciale ou de participation au prochain budget de l'Union européenne (UE).
David Clarinval : "La Belgique veut une ligne pragmatique entre protectionnisme et libéralisme naïf"
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