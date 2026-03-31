L’ONG Médecins sans Frontières a publié ce mardi un rapport sur les violences sexuelles au Darfour, cette région soudanaise désormais quasi entièrement aux mains des Forces de Soutien Rapide. Durant deux ans, les centres de soins gérés par MSF ont reçu près de 3400 victimes de violences sexuelles. Le constat de l’ONG est clair : femmes et fillettes darfouries sont en danger, elles n’ont aucun lieu où être en sécurité.
Darfour : MSF alerte sur l'ampleur des violences sexuelles utilisées comme arme de guerre
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