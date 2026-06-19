La promesse d'une quinzaine de degrés tout au long de l'année: à Trôo, village troglodyte au nord de Tours, les maisons creusées dans la roche offrent un refuge apprécié et peu énergivore pour échapper aux fortes chaleurs.
Dans un village troglodyte, les habitants échappent à la canicule
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