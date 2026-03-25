Des "attouchements", dans la nuit ou pendant la confession, des viols au fond d'une bibliothèque. Des élèves scolarisés entre 1962 et 1981 en région parisienne dans deux établissements catholiques des Lasalliens témoignent auprès de l'AFP des violences sexuelles prescrites, commises par des religieux.
D'anciens élèves d'écoles lasalliennes témoignent de violences sexuelles prescrites
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