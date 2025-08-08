3 victoires en 4 courses... Bilan exceptionnel pour les Français ce jeudi. Le sprinteur Paul Magnier est allé chercher son premier succès en World Tour sur le Tour de Pologne, tandis que le prometteur Léo Bisiaux et le grimpeur Nicolas Prodhomme ont remporté une étape sur le Tour de Burgos et le Tour de l'Ain.
Cyclisme : Magnier, Bisiaux, Prodhomme, les Français brillent de partout
