Scène à La Havane alors que le pays est frappé par une panne générale de courant, dans un contexte de crise énergétique aigüe sur l'île, mise sous pression par Washington. IMAGES
Cuba : La Havane frappée par une panne générale de courant
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