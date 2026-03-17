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Cuba : La Havane frappée par une panne générale de courant

information fournie par AFP Video 17/03/2026 à 09:10

Scène à La Havane alors que le pays est frappé par une panne générale de courant, dans un contexte de crise énergétique aigüe sur l'île, mise sous pression par Washington. IMAGES

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