Après un arrêté du maire, les habitants de Cheffes (Maine-et-Loire), à 20 km au nord d'Angers, évacuaient vendredi leur village encerclé par les eaux de la Sarthe, qui ne cessent de monter depuis plusieurs jours.
Crues: le village de Cheffes évacué dans le Maine-et-Loire
