Des véhicules de la gendarmerie ont été réquisitionnés lundi pour permettre aux élèves de Courcoury de faire leur rentrée scolaire. La commune de Charente-Maritime est cernée par les eaux depuis plusieurs jours.
Crues: en Charente-Maritime, le ramassage scolaire assuré par la gendarmerie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro