Samedi matin, La Réole (Gironde) reste largement submergée par les eaux de la Garonne, qui atteignent la crête des digues à proximité de la ville, après le passage de la tempête Nils cette semaine. La Garonne a été maintenue en vigilance rouge aux crues samedi et dimanche en Gironde et Lot-et-Garonne sur fond de "crue généralisée" en France, a annoncé Vigicrues, avec la crainte de ruptures de digues et d'éventuelles nouvelles évacuations, selon les pompiers. IMAGES
Crues de la Garonne : La Réole toujours en vigilance rouge
