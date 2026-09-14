Pendant dix jours, Sanjay Sah, 30 ans, a survécu dans l'obscurité totale d'un tunnel inondé par la crue meurtrière qui a frappé le Népal le 26 août, buvant de l'eau boueuse et priant pour que les secours le retrouvent.
Crue meurtrière au Népal: un miraculé retrouve sa famille
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