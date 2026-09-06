Tara Maya Tamang a perdu sa mère dans le tremblement de terre 2015 et reste aujourd’hui sans nouvelles de son père et de son frère, portés disparus après la crue meuretrière au Népal. Elle vit désormais dans un centre d'urgence avec d'autres sinistrés.
Crue au Népal: un centre d'urgence accueille des rescapés
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