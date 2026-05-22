Après trois ans en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo tient enfin son premier trophée. Le Portugais a inscrit un doublé lors de la victoire décisive d'Al-Nassr contre Damac dans le cadre de la dernière journée du championnat saoudien. Ce succès permet à Al-Nassr d'être couronné champion pour la première fois depuis 2019.
Cristiano Ronaldo remporte enfin son premier titre majeur avec Al-Nassr
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