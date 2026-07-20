Incendies dans le Var : feu pas encore "fixé", les sapeurs-pompiers restent "prudents"

Un hélicoptère Airbus H125 largue de l'eau sur un incendie de forêt à Taradeau, le 20 juillet 2026 dans le Var ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'incendie dans le Var qui s'est propagé de manière très rapide dimanche après-midi n'est "pas encore fixé" lundi à la mi-journée, et les sapeurs-pompiers restent "prudents", a déclaré lors d'un point-presse le patron des sapeurs-pompiers du Var, Eric Grohin.

"Le pire est passé sur ce feu-là très certainement", a estimé Eric Grohin, et les secours espèrent "une petite accalmie des risques" pour l'après-midi. "Mais on a quand même des vents très fluctuants, brise de mer et vent d'ouest (...) donc on reste très prudents".

Les températures dans le Var, qui étaient les plus élevées de France dimanche, peuvent encore dépasser les 40°C lundi, selon Météo-France.

Le feu, déclenché à Taradeau, au nord-ouest du golfe de Saint-Tropez, dimanche vers 15H00, a connu des "sautes" importantes pour arriver dans la commune voisine des Arcs-sur-Argens. Il a parcouru 200 hectares et provoqué la destruction de quatre maisons et 15 véhicules et une dizaine d'habitations ont été impactées.

Ces sautes très importantes "avec la sécheresse et les températures, c'est extrêmement classique", a expliqué M. Grohin.

Au total, sur les deux communes, les gendarmes et les sapeurs-pompiers ont dû procéder à l'évacuation de 150 personnes qui ont trouvé refuge dans les salles des fêtes et dans une école.

Des pompiers luttent contre un incendie de forêt à Taradeau, le 20 juillet 2026 dans le Var ( AFP / Thibaud MORITZ )

Vers 22H00 les habitants évacués de Taradeau ont pu regagner leur domicile, comme les habitants de certains quartiers des Arcs.

Pendant le point-presse au PC de commandement aux Arcs lundi, des Dash reprenaient les largages sur la commune. Aux "heures chaudes", a expliqué M. Grohin, 365 sapeurs-pompiers sont mobilisés sur cet incendie.

Il a estimé que le débroussaillement était "pas si mal fait" dans cette zone mais que certaines espèces arbres posaient problème, comme les cyprès "qui brûlent beaucoup" et peuvent enflammer les toits lorsqu'ils sont plantés près des maisons.

Des pompiers au milieu des arbres calcinés par un incendie de forêt à Taradeau, le 20 juillet 2026 dans le Var ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le maire des Arcs, Marcel Florent, a décrit "une boule de feu qui est arrivée sur la ville" dimanche soir, "mêmes les pompiers ont dû se mettre en sécurité".

Le Var est maintenu en vigilance orange pour la canicule. Quatre massifs forestiers - Sainte-Baume, les Maures, le Centre-Var et le Haut-Var- restent fermés en raison d'un risque d'incendie très élevé, indique la préfecture.

Le département, comme trois autres du Sud-est, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, sont placés mardi en risque "très élevés" de feux de forêt mardi. Vingt-huit départements seront placés en risque "élevé".