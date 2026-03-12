Au Liban, la guerre, qui n’avait jamais vraiment quitté le pays depuis 2023, connaît une nouvelle escalade. Le cessez-le-feu de novembre 2024 entre le Hezbollah et Israël a été violé plus de 14 000 fois par l'État hébreu d’après la FINUL, la Force intérimaire des Nations unies au Liban. Alors que Ali Khamenei, le guide suprême iranien vient d’être assassiné dans des bombardements israélo-américain, le Hezbollah décide de répliquer, quitte à prendre le risque de revenir à une guerre totale au Liban. Depuis, les ordres d’évacuation israéliens ont poussé près d’un habitant sur quatre à fuir vers Beyrouth ou le Nord.
Crise humanitaire au Liban : les déplacés à bout de souffle
