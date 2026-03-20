La crise du logement est aujourd'hui visible à l'échelle européenne. L’habitat relève essentiellement de la compétence des États, mais la Commission et le Parlement s’en saisissent désormais, car l’heure est grave. Ces huit dernières années, les prix des logements dans l’Union ont enregistré une hausse de 48 % en moyenne, tandis que les loyers ont augmenté de 18 %.
Crise du logement en Europe : faut-il construire à tout prix ?
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