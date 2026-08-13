Des Moscovites affrontent une nouvelle vague de pénurie de carburant, après de précédentes difficultés d'approvisionnement ayant touché en juin la capitale russe à la suite de frappes ukrainiennes sur des raffineries.
Crise du carburant: une nouvelle vague de pénuries à Moscou
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