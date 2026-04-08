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Crise du carburant : le gouvernement en fait-il assez ?

information fournie par Ecorama 08/04/2026 à 14:00

La flambée des prix du carburant continue de mettre sous pression transporteurs, agriculteurs, pêcheurs et petites entreprises, tandis que le gouvernement multiplie les dispositifs d’urgence. Entre aides ciblées, appels des syndicats à aller plus loin et annonce d’une trêve de quinze jours entre les Etats-Unis et l'Iran, l’exécutif cherche sa ligne de crête dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. Les explications de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 8 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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