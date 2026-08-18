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Crise à la Fifa : le numéro 3 Kevin Lamour démis de ses fonctions

information fournie par France 24 18/08/2026 à 08:28

Le directeur des opérations de la Fifa, Kevin Lamour, a été démis de ses fonctions. Il avait vivement critiqué Gianni Infantino et son projet de création d’une société commerciale.

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