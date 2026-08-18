Le directeur des opérations de la Fifa, Kevin Lamour, a été démis de ses fonctions. Il avait vivement critiqué Gianni Infantino et son projet de création d’une société commerciale.
Crise à la Fifa : le numéro 3 Kevin Lamour démis de ses fonctions
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro