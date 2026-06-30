Une enquête pour "homicides involontaires" a été ouverte après l'accident d'avion dimanche près de Nancy qui a fait 11 morts, a annoncé mardi le procureur adjoint en charge du pôle accidents collectifs du Parquet de Paris.
Crash près de Nancy: enquête ouverte pour "homicides involontaires" (procureur)
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