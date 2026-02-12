 Aller au contenu principal
Crans-Montana : trop de questions sans réponse...

information fournie par France 24 12/02/2026 à 00:34

Plus d’un mois après l’incendie du bar le Constellation en Suisse, son copropriétaire français, Jacques Moretti, a été auditionné par la justice du canton du Valais ce mercredi, entouré de plusieurs dizaines d’avocats de victimes. Jeudi, ce sera le tour de sa femme, Jessica. Le couple doit notamment répondre à cette question : pourquoi la porte de service, qui donnait vers l'extérieur et qui aurait pu sauver des vies, était-elle fermée à clé ?

