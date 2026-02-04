L'Olympique de Marseille a battu Rennes (3-0) en 8e de finale de Coupe de France. Le Stade Rennais a perdu ses 3 derniers matchs sans marquer le moindre but.
Coupe de France : l'OM se reprend et plonge Rennes dans le doute
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro