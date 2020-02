Coronavirus : après Apple, à qui le tour ?

Ecorama : Econoclaste • 19/02/2020 à 14:10

On a eu le luxe et l'automobile, maintenant c'est la tech qui fait les frais du coronavirus. L'avertissement d'Apple montre sa double vulnérabilité : ses usines en Chine sont à l'arrêt, et ses ventes dans le pays dégringolent. La consommation chinoise, l'autre sujet d'inquiétude avec cette épidémie. Quels sont les autres secteurs à risque ? Les explications de Mabrouk Chetouane, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Ecorama du 19 février présenté par Vincent Touraine, sur Boursorama.com