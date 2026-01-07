A la Une de la presse, ce mercredi 7 janvier, la répression en Iran, où la mobilisation contre le coût de la vie et le régime se poursuit. Des pressions intérieures auxquelles s’ajoutent des pressions extérieures, notamment israéliennes. Un contexte géopolitique très tendu, dans lequel plusieurs élections européennes et les élections de mi-mandat américaines vont se dérouler. Et l'Europe sous la neige.
Contestation en Iran: " Le régime va-t-il tenir ? "
