Donald Trump souhaite créer un "Conseil de la paix" à sa main pour œuvrer à la résolution des conflits dans le monde et pour concurrencer l’ONU. Pour y avoir un siège permanent, les États devront débourser plus d'un milliard de dollars. Certains pays ont déjà accepté, d'autres ont refusé, mais l'immense majorité n'a pas encore répondu.
"Conseil de la paix" de Trump : un ticket d'entrée à un milliard de dollars
