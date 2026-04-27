Des députés se prononcent lundi 27 avril sur la publication ou non du rapport sur l'audiovisuel public rédigé par leur collègue UDR Charles Alloncle, un vote incertain après les polémiques sur ses méthodes. Les explications de notre journaliste Flore Simon.
Commission sur l'audiovisuel public : le "rapport Alloncle" soumis au vote des députés
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