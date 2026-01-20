 Aller au contenu principal
Comment payer moins d’impôts quand on est célibataire

20/01/2026

Comment payer moins d'impôts quand on est célibataire ?

Vous êtes célibataire et chaque année votre avis d'imposition vous paraît trop salé ? Pas de panique ! Dans cette vidéo, on vous dévoile toutes les astuces légales pour réduire vos impôts et optimiser votre fiscalité.

Au programme :

  • Optimiser votre déclaration d'impôt
  • Choisir les bons placements pour réduire la note
  • Utiliser le PER, l'épargne salariale et les dons pour défiscaliser
  • Profiter des dispositifs immobiliers et des niches fiscales
  • Éviter les pièges et maximiser vos avantages

Astuce : il n'existe pas une seule méthode magique, mais plusieurs leviers à combiner selon votre profil et vos revenus.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com

1

