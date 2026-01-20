information fournie par Tout sur mes finances • 20/01/2026 à 09:42

Comment payer moins d'impôts quand on est célibataire ?

Vous êtes célibataire et chaque année votre avis d'imposition vous paraît trop salé ? Pas de panique ! Dans cette vidéo, on vous dévoile toutes les astuces légales pour réduire vos impôts et optimiser votre fiscalité.

Au programme :

Optimiser votre déclaration d'impôt

Choisir les bons placements pour réduire la note

Utiliser le PER, l'épargne salariale et les dons pour défiscaliser

Profiter des dispositifs immobiliers et des niches fiscales

Éviter les pièges et maximiser vos avantages

Astuce : il n'existe pas une seule méthode magique, mais plusieurs leviers à combiner selon votre profil et vos revenus.

