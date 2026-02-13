Alors que des millions de documents de photos et de vidéos publiés par le département de la Justice américain révèlent les liens entre le pédocriminel et milliardaire américain Jeffrey Epstein et des personnalités mondiales, la Russie se saisit de l'affaire pour étayer sa ligne narrative d'un Occident dépravé et sataniste. "Ce sont des pervers, des salauds, et ils possèdent l'arme nucléaire !", s'insurge le présentateur vedette Vladimir Soloviov. Pourtant, en Russie, une loi permet aux criminels de bénéficier d'annulations de peines lorsqu'ils vont combattre en Ukraine.
Comment la propagande russe instrumentalise l’affaire Epstein
