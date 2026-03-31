Comment gérer son budget, sans se faire submerger

information fournie par BoursoBank • 31/03/2026 à 18:27

Dans le rouge dès le 15 du mois ? Et la sensation que votre argent file entre vos doigts sans parvenir à maîtriser vos dépenses ?

C'est aussi le cas d'Antoine. Comme lui, bien des gens se sentent démunis face à la gestion de leur argent, et se laissent submerger par un tourbillon de dépenses. Pourtant, il existe des solutions simples qui permettent de reprendre pied !

Découvrez l'épisode 1 de la série «Dans ton compte», une série du Huffington Post en partenariat avec BoursoBank