Comment gérer son budget, sans se faire submerger

Dans le rouge dès le 15 du mois ? Et la sensation que votre argent file entre vos doigts sans parvenir à maîtriser vos dépenses ?
C'est aussi le cas d'Antoine. Comme lui, bien des gens se sentent démunis face à la gestion de leur argent, et se laissent submerger par un tourbillon de dépenses. Pourtant, il existe des solutions simples qui permettent de reprendre pied !
Découvrez l'épisode 1 de la série «Dans ton compte», une série du Huffington Post en partenariat avec BoursoBank
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